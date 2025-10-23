Александр Моор открыл тюменский цифровой форум «Инфотех-2025»

В Тюмени начался XVIII цифровой форум и выставка информационных технологий «Инфотех», в открытии которого принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области

На открытии Александр Моор отметил, что искусственный интеллект становится ключевым фактором изменений во всех сферах жизни. Он подчеркнул, что важно не только следовать технологическим трендам, но и формировать новую реальность с учетом безопасности, этичности и доступности. «Принципиально важно, чтобы каждый мог чувствовать себя уверенно в цифровом мире, а специалисты были вооружены самыми передовыми знаниями. Уверен, что насыщенная деловая программа нашего форума, обмен лучшими практиками и живое общение, а также увлекательная выставка, где компании представят свои самые яркие разработки, дадут мощный импульс для выработки и реализации необходимых решений»,— сказал глава региона.

В деловой программе форума запланировано 30 мероприятий, а в выставке участвуют 40 компаний. В рамках мероприятия Александр Моор вручил награды победителям областного чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области 2025 года и соревнований по спортивному программированию среди студентов и школьников «Кубок Инфотех». Ожидается, что «Инфотех-2025» соберет около 3 тыс. участников и завершит свою работу 24 октября.

Напомним, весной Александр Моор заявил о реализации ряда проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Он также подчеркнул, что нейросети должны помогать человеку выполнять большее количество работы в единицу времени, а не заменять его.

Ирина Пичурина