Восемь домов повреждены при ударе БПЛА в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА в регионе. По его словам, повреждения получили восемь домов и четыре автомобиля.

Как уточнил господин Гусев в Telegram-канале, у поврежденных построек выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одном из домов вспыхнул пожар, но его оперативно потушили. Оценка ущерба продолжается.

При атаке обошлось без пострадавших. За ночь над Воронежской областью был сбит 21 беспилотник. Всего над Россией уничтожены 139 дронов.