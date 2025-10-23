Квартиры без балконов в Ижевске стоят дороже в среднем на 11%

На вторичном рынке жилья в Ижевске доля квартир с балконами и лоджиями остается стабильной, составив 34% объявлений по состоянию на октябрь, что на 1 п.п. больше, чем пять лет назад, сообщает пресс-служба «Циан». Однако, в отличие от предыдущих лет, наличие балкона перестало быть фактором, повышающим стоимость объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средняя цена двухкомнатной квартиры с балконом в Ижевске составляет 4,8 млн руб., тогда как квартиры без балкона стоят в среднем 5,4 млн руб. Таким образом, «премия» за балкон в октябре 2025-го составляет -11% (в 2020-м — 8%), что свидетельствует о том, что квартиры без балконов теперь даже дороже.

Напомним, Удмуртия продемонстрировала рекордный рост цен на жилье в новостройках, стоимость увеличивается уже 14 месяцев. Данный показатель является самым продолжительным среди исследованных регионов России.

Анастасия Лопатина