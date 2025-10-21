Цены на жилье в новостройках Удмуртии росли 14 месяцев подряд

Удмуртия продемонстрировала рекордный рост цен на жилье в новостройках, который продолжается уже 14 месяцев. По данным исследования сервисов «Домклик» и «СберИндекс», данный показатель является самым продолжительным среди крупнейших регионов России.

На данный момент цена квадратного метра в новостройках Удмуртии составляет 121,8 тыс. руб., что ставит регион на 19-е место в рейтинге по стоимости первичной недвижимости. За последний месяц стоимость «квадрата» увеличилась на 0,5%. При этом разница между заявленной ценой и фактической при заключении сделок составляет 5,4%.

Напомним, Ижевск занял второе место в рейтинге крупных городов РФ—лидеров по приросту цен на комнаты на вторичном рынке недвижимости за год: в середине октября стоимость такого жилья в столице Удмуртии достигла 1,02 млн руб. Показатель за 12 месяцев увеличился на 15,7%. По динамике Ижевск уступил только Рязани, где за указанный период комнаты подорожали в среднем на 18,3%, до 0,87 млн руб. Тройку топа замыкает Воронеж с приростом 14,7%, до 1,27 млн руб.

Анастасия Лопатина