Автосервисы скрутятся

Количество автосервисов значительно сократится, а стоимость ремонта вырастет. Это произойдет, если власти утвердят снижение порога дохода для уплаты НДС и отменят патентную систему для компаний с оборотом свыше 10 млн руб. В этом случае мастерские будут массово закрываться либо уходить в серую зону, заявили “Ъ FM” в Союзе автосервисов. Представители профессионального сообщества говорят, что бюджет вместо дополнительных поступлений, наоборот, недополучит отчислений. Но больше всего пострадают автомобилисты — цены на все услуги от шиномонтажа и замены масла до кузовных работ в 2026 году вырастут. Насколько? Разбиралась Юлия Савина.

По данным Союза автосервисов, чистые доходы техцентров в 2024 году составляли всего 10-15% от оборота. Минимальную ставку НДС в 5% без права на вычет в случае принятия налоговых поправок будут платить компании с оборотом от 10 млн руб. до 250 млн руб. Сейчас нижний порог составляет 60 млн руб. Реформа затронет 30% автосервисов — это мастерские на три-пять постов обслуживания, считает директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова: «Часть сервисов закроется, потому что они не смогут нести такие затраты. Станциям с оборотом от 10 млн. за год придется повысить цены. По нашей сети это будет в три итерации: первая — с января 2026 года, цены на услуги будут повышаться в среднем на 15%, вторая начнется с апреля — плюс 10%, и третья состоится в августе, мы повысим цены еще плюс на 5%».

Запчасти из-за повышения транспортных услуг, налоговой нагрузки и арендных ставок вырастут в цене на 10-15%. А средний чек увеличится на четверть, говорят участники рынка. Пострадают от налоговой реформы все сопутствующие бизнесы, отмечает заместитель генерального директора автокомплекса «Станция 33» Андрей Гуляев: «Закупочные цены на запчасти вырастут. Чтобы сохранять минимальную наценку, которая граничит по рентабельности порядка 30%, какой-то процент стоимости запчастей тоже увеличиваем.

Помимо снижения порога по НДС многие поставщики и многие магазины продавали детали по патенту, многие перевозчики работали по патентной системе налогообложения. С 2026 года патентную систему налогообложения для серых грузоперевозок уберут. Это все опять же будет складываться в увеличение итоговой стоимости запчастей для конечного потребителя».

Поправки Минфина должны обеспечить дополнительные 200 млрд руб. доходов федерального бюджета. Дополнительная нагрузка ляжет лишь на 15% налогоплательщиков, применяющих УСН, говорят в ФНС. Российский союз промышленников и предпринимателей, «Опора России» и Корпорация МСП уже попросили депутатов смягчить внесенный Минфином налоговый законопроект. И по итогам первого чтения комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал более плавный переход к новым правилам расчета налогов. Если поправки будут приняты в изначальном варианте с 1 января, многие мастерские просто закроются, говорит председатель Союза автосервисов Юрий Валько: «60% всех сервисов подпадут под изменение Налогового кодекса. То есть из 25 тыс. это примерно 15-16 тыс. сервисов, которые зарегистрированы в ФНС. Кто из потребителей готов заплатить сразу больше? Соответственно, начнется неминуемое закрытие мастерских, причем я ожидаю, что повально, в больших количествах. Сейчас у тех, кто находится на патенте, с экономикой все не очень хорошо. А когда мы уходим в ОСН и НДС, то она просто заставляет закрываться».

Из-за сокращения рынка объем ремонтов продолжит падать, говорят эксперты. Прогноз по снижению рынка к концу 2025 года — минус 7-12%. Переход на гаражные ремонты стареющего автопарка становится все более реальным.

