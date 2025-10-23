Фигурантом дела о ДТП с погибшим стал свердловский замминистра Антон Сафронов

Заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова обвинили по ч. 3 ст. 264 УК РФ за ДТП в Екатеринбурге, в котором погиб человек, передает 66.ru.

Как считает следствие, 6 августа находившийся под воздействием наркотиков и алкоголя Станислав Мельниченко шел по Чусовскому тракту и упал на проезжую часть, где на него наехал чиновник на автомобиле Mercedes-Benz. По словам брата погибшего, в тот день Станислав Мельниченко на дороге пытался поймать машину. После того, как его сбил Антон Сафронов, по погибшему проехался другой автомобиль, однако смертельные раны он получил именно от Mercedes-Benz. Как сообщил один из знакомых замминистра, он мог не заметить лежащего человека из-за темноты.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах ДТП с погибшим, участником которого оказался работник областной администрации.

Ирина Пичурина