Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП с участием чиновника на Урале

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП, участником которого оказался работник областной администрации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Авария произошла 6 августа в Екатеринбурге. По данным ведомства, мужчину сбил областной чиновник. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В социальных сетях к председателю СКР обратился брат погибшего. «Органы внутренних дел до настоящего времени проводят проверку, в связи с чем заявитель опасается, что виновник избежит ответственности»,— говорится в сообщении.

Доклад о ходе расследования уголовного дела генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Полина Бабинцева