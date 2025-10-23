«Архитектурное наследие» не ушло от ответственности за объекты в Арзамасе

Верховный суд РФ отказал ассоциации «Архитектурное наследие» в рассмотрении кассационной жалобы на взыскание 43,5 млн руб. в пользу Арзамаса за недостроенный детский сад в Выездном.

В этой саморегулируемой организации состоял подрядчик «ИСБ», в 2022 году сорвавший ряд муниципальных контрактов в нескольких районах Нижегородской области. Подрядчик в итоге обанкротился, а «Архитектурное наследие» власти Арзамаса привлекли к субсидиарной ответственности за брошенные три года назад стройки, взыскав компенсационные выплаты из фонда ассоциации. Она пыталась доказать, что в 2023 году исключила ООО «ИСБ» из членов СРО. Однако суды признали правоту городской администрации Арзамаса, отметив сомнительные документы ответчика об исключении своего участника.

Всего город взыскал с СРО за недобросовестного подрядчика 167 млн руб. — в Арзамасе также было сорвано строительство культурного центра, который пришло затем доделывать другим строителям.

Иван Сергеев