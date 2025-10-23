ФНС требует арестовать имущество совладельца «Мартон» за долг 193 млн рублей

Налоговая инспекция Краснодара обратилась в арбитраж с требованием взыскать с совладельца сети отелей «Мартон» Андрея Марченко недвижимость в Краснодаре и Волгограде в счет погашения долга 193,7 млн руб. Об этом сообщил «РБК Краснодар» со ссылкой на картотеку суда.

Согласно опубликованной информации, ИФНС 5 по Краснодару требует изъять два земельных участка под жилую застройку в переулке им. Гоголя площадью 1,2 тыс. кв. м и 1,9 тыс. кв. м. Также взысканию подлежат два жилых дома в том же переулке и на улице имени Ярославского общей площадью 1 тыс. кв. м.

В Волгограде налоговая служба намерена изъять три земельных участка под гостиницы на улице имени Рокоссовского и Белоглинской площадью 537 и 362 кв. м. Кроме того, в список вошли шесть объектов коммерческой недвижимости в обоих городах общей площадью 4,4 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на 35 отелей сети «Мартон» в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах наложили арест. Марченко проходит соответчиком по иску Генпрокуратуры к экс-председателю Совета судей России Виктору Момотову. Надзорное ведомство потребовало изъять у бизнесмена около 100 объектов недвижимости общей стоимостью 9 млрд руб.

Валентина Любашенко