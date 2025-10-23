В Польше на свалке дважды нашли секретные военные документы

Предприниматель из польского города Сувалки нашел пакеты с мусором на участке, который купил под строительство склада. В пакетах он обнаружил стопку документов военных структур, сообщает Onet.

По информации издания, инцидент произошел еще в конце прошлого года. Бизнесмен заявил о произошедшем в полицию, и спустя месяц командир инженерного полка из Ожиша признался, что в найденных документах перечислены военнослужащие его подразделения. По его словам, выбросить документы и оставить мусор на участке могла компания, которая занимается ремонтом ведомственных зданий.

В пакетах также нашли схемы конструкции оружия, планы военных учений, результаты военных испытаний, еще один список военнослужащих — с именами и номерами телефонов.

Неделю назад Onet сообщал о похожем инциденте — тогда в редакцию принесли списки военных складов, планы технические описания мест хранения взрывчатых веществ и другие документы. Визитеры утверждали, что нашли их на свалке.