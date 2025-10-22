МИД РФ заявил о получении гарантий безопасности для ЗАЭС со стороны Украины

Украина предоставила гарантии безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС, сообщили «РИА Новости» в МИД РФ. По данным ведомства, консультации по этой теме были «длительными и непростыми». Без получения гарантий восстановление поврежденной линии электропередачи АЭС «было бы невозможно», отметили в министерстве.

23 сентября была повреждена опора линии электропередачи «Днепровская», по которой осуществляется внешнее электроснабжение Запорожской АЭС. С этого времени станция работает на резервных дизельных генераторах. На прошлой неделе глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что власти России и Украины при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждают введение «режима тишины» для ремонта ЛЭП. 18 октября МАГАТЭ сообщило, что ремонтные бригады приступили к восстановлению линий энергоснабжения, идущих к ЗАЭС.