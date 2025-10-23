Выпавшие из окна дома в Удмуртии парень и девушка находятся в больнице

Минздрав Удмуртии опроверг информацию из соцсетей о гибели девушки, выпавшей из окна многоквартирного дома в Воткинске. Перед ней из оконного проема выпал парень. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в ведомстве, пострадавшие находятся на лечении в РКБ №1 c травмами различной степени тяжести.

Напомним, региональное СУ СКР проводит доследственную проверку по факту выпадения парня и девушки из окна пятого этажа многоквартирного дома на ул. 1 Мая в Воткинске 18 октября. Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы. Кадры происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Ижевск Где Гай Стоят» утром 23 октября.