Два человека выпали из окна дома в Удмуртии, СКР проводит проверку

Региональное СУ СКР проводит доследственную проверку по факту выпадения парня и девушки из окна пятого этажа многоквартирного дома на ул. 1 Мая в Воткинске 18 октября. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в ведомстве. «В рамках проверки следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются свидетели и очевидцы»,— добавили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал «Ижевск Где Гай Стоят» Фото: Telegram-канал «Ижевск Где Гай Стоят» Фото: Telegram-канал «Ижевск Где Гай Стоят» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Telegram-канал «Ижевск Где Гай Стоят» Фото: Telegram-канал «Ижевск Где Гай Стоят» Фото: Telegram-канал «Ижевск Где Гай Стоят»

Кадры происшествия были опубликованы в Telegram-канале «Ижевск Где Гай Стоят» утром 23 октября. «Парень выжил и сейчас находится в реанимации, а девушка погибла»,— указано в посте. В соцсетях озвучиваются две версии инцидента: конфликт на почве ревности и случайность. Сначала на земле оказался парень, после этого — девушка.