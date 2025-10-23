Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Токио

Десятая ракетка мира россиянка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал проходящего в Токио турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500. Общий призовой фонд состязания превышает $1 млн.

В матче второго круга россиянка со счетом 6:1, 6:2 обыграла румынку Жаклин Кристиан, занимающую 42-е место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Следующая соперница Екатерины Александровой определится в матче между японкой Ваканой Сонобе (263) и американкой Софией Кенин (25).

Турнир в Токио завершится 26 октября. В прошлом году победительницей стала китаянка Чжэн Циньвэнь.

Таисия Орлова