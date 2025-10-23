Red Wings будет совершать рейсы с Урала в Горно-Алтайск и Томск в 2026 году

Авиакомпания Red Wings с начала 2026 года будет совершать перелеты из Екатеринбурга в Горно-Алтайск (республика Алтай) и Томск, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Самолеты в Горно-Алтайск будут летать по четвергам и субботам, в Томск — по вторникам, четвергам и субботам. Продажи билетов открыты на период с 1 января по 28 марта 2026 года: цена билета в Горно-Алтайск составляет от 8,1 тыс. руб., в Томск — от 7,4 тыс. руб.

Напомним, летом компания Red Wings увеличила частоту полетов из Екатеринбурга в Оренбург. В расписание добавили два дополнительных рейса по четвергам и воскресеньям.

Ирина Пичурина