Объявляя о начале сотрудничества с Джанлуиджи Буффоном, швейцарская компания Norqain назвала его одним из лучших вратарей в истории футбола. Смело назовем его лучшим: он почти три десятилетия играл на высочайшем уровне, завоевав за это время множество призов и совершив великое множество подвигов — в том числе тех, что принесли его сборной Италии победу на чемпионате мира 2006 года.

Место Джанлуиджи Буффона в иерархии футбольных титанов, кажется, однажды идеально описал его друг и партнер по клубу и сборной Фабио Каннаваро. «Диего Марадона среди вратарей»,— сказал он о нем, имея в виду, что сравнивать Буффона с игроками-современниками так же бессмысленно и глупо, как аргентинского волшебника с теми, кому довелось играть с ним в одну эпоху. Всем ведь понятно, кто настоящий король. Оливер Кан, Икер Касильяс, Петр Чех, Петер Шмейхель, Мануэль Нойер, Алиссон — все они были выдающимися голкиперами, у всех послужные списки полны наград. Но разве можно не видеть, как ярко выделяется Буффон даже на их фоне?

У многих из них, и современников, и предшественников, были долгие карьеры. Но долгие по обычным меркам — пять, десять, ну хорошо, пятнадцать лет. В футболе с его космическими нагрузками это норма. Джанлуиджи Буффон на элитном уровне играл двадцать восемь лет, и четверть века с лишним он оставался на пике профессии.

Бирюзовая версия Norqain Wild One Skeleton 42 мм Фото: Norqain

Буффон дебютировал в итальянском чемпионате за «Парму» в ноябре 1995 года семнадцатилетним юнцом и сразу же потряс двух человек, чье мнение стоило любви стадионов. Знаменитый форвард могучего «Милана» Марко Симоне никак не мог поверить, что его удар с полудюжины метров можно было взять, а Дино Дзофф, чемпион мира 1982 года, который до того считался первым среди итальянских вратарей,— что новичок-школьник может быть настолько уверенным в себе.

С футболом Буффон простился летом 2023 года, успев закольцевать карьеру — вернувшись на ее излете в родную «Парму». И та оценила его, мужчину в середине пятого десятка, не только за имя, но и за надежность. Он все еще был безумно хорош.

А в промежутке между этими двумя событиями было вечное сияние чистого, без примесей, вратарского таланта — сотканного из атлетизма, доставшегося по наследству от родителей-спортсменов (метательницы диска и штангиста), из понимания нюансов игры соперников, приобретенного еще в юности, когда Джанлуиджи Буффон играл в поле, хавбеком, а еще — из природной реакции мастера-жонглера и инстинктов ночного хищника, угадывающего опасность еще до того, как она возникла.

Всем запомнился момент превращения совсем молодого игрока в основного вратаря сборной. Триумф в финале Кубка УЕФА 1999 года на поле московских «Лужников» — с нулем пропущенных мячей от «Марселя» — поднял спрос на Буффона до такой высоты, что шорт-лист претендентов сократился до горстки футбольных грандов.

Были десять чемпионских титулов с туринцами и два потерянных — из-за коррупционного скандала, потрясшего итальянский футбол в середине 2000-х, выкинувшего клуб на время в низший дивизион, но не заставившего Буффона изменить «своим», несмотря на множество предложений. Куча рекордов. Почти три сотни «сухих» матчей только в итальянском первенстве, а всего — под полтысячи. «Сухая» серия длиной 974 минуты: на протяжении этого времени — почти одиннадцать полных игр — никто не мог поразить его ворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Norqain Independence Wild One были задуманы и реализованы командой Norqain в сотрудничестве со знаменитым часовым антрепренером Швейцарии Жан-Клодом Бивером Фото: Norqain Модель Norqain Independence Wild One создана из эксклюзивного композитного материала Norteq®, разработанного на основе углеродного волокна. Этот материал отличается исключительной легкостью и прочностью — он в шесть раз легче стали и в три с половиной раза легче титана. Корпус собирается из нескольких модулей, обеспечивающих такую же надежную защиту часов, как та, что обеспечивал для ворот своей команды Джанлуиджи Буффон Фото: Norqain Следующая фотография 1 / 2 Часы Norqain Independence Wild One были задуманы и реализованы командой Norqain в сотрудничестве со знаменитым часовым антрепренером Швейцарии Жан-Клодом Бивером Фото: Norqain Модель Norqain Independence Wild One создана из эксклюзивного композитного материала Norteq®, разработанного на основе углеродного волокна. Этот материал отличается исключительной легкостью и прочностью — он в шесть раз легче стали и в три с половиной раза легче титана. Корпус собирается из нескольких модулей, обеспечивающих такую же надежную защиту часов, как та, что обеспечивал для ворот своей команды Джанлуиджи Буффон Фото: Norqain

А еще было покорение стремительно захватывающего мир интернета благодаря роликам с его подвигами, которые хотелось пересматривать снова и снова — всем, кроме тех, кого остановил Буффон. В тех роликах — убойный удар миланца Филиппо Индзаги в решающем матче Лиги чемпионов, воткнувшийся в возникшую из ниоткуда руку вратаря. Примерно такой же момент в том же турнире, но в другом году. «Жертвой» Буффона стал Андрес Иньеста из «Барселоны». Многочисленные «спасения» ворот из категории счастливых, случайных, загадочных — для кого угодно, но не для него. Для Буффона они были делом обыденным.

И, разумеется, сборная Италии при нем иногда смотрелась довольно тускло, лишенной былого лоска, но выезжала на крепости обороны и невероятном голкипере. Как на чемпионате мира 2006 года. Пусть итальянское нападение навевало тоску, зато те, кто отвечал за защиту, стояли стеной.

Было в спортивной жизни Джанлуиджи Буффона и кое-что личное, о чем он заговорил, уже приблизившись к карьерному закату. Он вспоминал о депрессии, которая терзала его перед тем чемпионатом мира, о чувстве одиночества, о грузе ответственности, рождавшем панические атаки. О накатывавшем страхе. О том, как он просил тренеров не ставить его больше в ворота. И снова доказал, что с ним ничего не страшно.

Теперь в родной Италии он взял на себя новую «защиту». Амбициозный швейцарский часовой бренд Norqain выбрал Буффона в качестве примера идеального «норкианца» и надежного итальянского бизнес-партнера. Часы Norqain не только на запястье, но и в сердце великого спортсмена. «Мне нравится в марке ее энтузиазм и спортивный дух,— говорит Буффон.— Эти качества свойственны лучшим командам и помогают достигать великих успехов. Кроме того, нас объединяет общее видение, основанное на постоянной вере в жизнь, вовлеченности, любви к подлинным ценностям. Я с нетерпением жду начала этого нового приключения».

Теперь, когда Буффон наслаждается ролью идеального с точки зрения узнаваемости амбассадора — гуманитарной ли миссии ООН, или известной часовой марки,— его с его уникальной биографией легко принять за выкованного из стали супермена из далекой галактики. Хотя земного в нем, как ни странно, гораздо больше, чем сверхчеловеческого.

Алексей Доспехов