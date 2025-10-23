Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«КамАЗ» выплатил по облигациям 361,5 млн рублей

ПАО «КамАЗ» по итогам седьмого купонного периода (с 23 июля по 22 октября 2025 года) выплатил 361,5 млн руб. держателям биржевых облигаций серии БО-П11. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия информации.

Компания полностью исполнила обязательства по выплате купонного дохода по бумагам, размещенным в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Размер выплаты на одну облигацию составил 36,15 руб., что соответствует доходности 14,5% годовых. Выплаты произведены денежными средствами по 10 млн облигаций.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» выплатил по облигациям 240 млн руб.

Анна Кайдалова