«КамАЗ» выплатил по облигациям 240 млн рублей

ПАО «КамАЗ» 20 октября перечислил владельцам двух выпусков своих биржевых облигаций почти 240 млн руб. купонного дохода. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия информации.

По облигациям серии БО-П13 эмитент выплатил 77,2 млн руб. купонного дохода. Выплаты произведены за двенадцатый купонный период (с 20 сентября по 20 октября 2025 года). Размер купонного дохода составил 15 руб. 44 коп. на одну облигацию. Всего выплаты произведены по 5 млн ценных бумаг.

По облигациям серии БО-П15 инвесторы получили 162,7 млн руб. купонного дохода. Период выплат — с 18 сентября по 18 октября 2025 года. Доход на одну облигацию составил 14 руб. 79 коп., выплаты произведены по 11 млн бумаг.

Расчеты произведены в российских рублях в безналичной форме. Все обязательства эмитент исполнил в полном объеме.

ПАО «КамАЗ» — крупнейший российский производитель грузовых автомобилей и дизельных двигателей, базирующийся в Набережных Челнах.

Анна Кайдалова