Приставы оштрафовали организацию за звонки коллекторов жительнице Новоуральска

За массовые звонки и сообщения коллекторов жительнице Новоуральска (Свердловская область) судебные приставы оштрафовали финансовую организацию на 100 тыс. руб., сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

У жительницы Новоуральска образовался долг по договору микрокредита. За 14 дней коллекторы позвонили ей 29 раз, отправили четыре SMS, восемь голосовых сообщений и одно почтовое уведомление. После этого она обратилась с заявлением к приставам. Компания уже выплатила штраф в полном объеме.

Ранее коллекторы банка позвонили жительнице Екатеринбурга 168 раз за два месяца с требованием вернуть долг. За навязчивые звонки приставы оштрафовали банк на 100 тыс. руб.

Ирина Пичурина