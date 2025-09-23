Банк оштрафовали на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки екатеринбурженке

Коллекторы банка позвонили жительнице Екатеринбурга 168 раз за два месяца с требованием вернуть долг. За навязчивые звонки банк оштрафовали на 100 тыс. руб., сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Екатеринбурженка обратилась к судебным приставам, рассказав, что взяла кредит в банке, по которому у нее образовалась задолженность. Приставы в ходе проверки выяснили, что банк нарушил законодательство по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Штраф погашен в полном объеме.

Ранее житель Дегтярска (Свердловская область) получил за два месяца от банка более 170 звонков и SMS-сообщений с требованием вернуть долг. Судебные приставы оштрафовали банк на 100 тыс. руб.

Ирина Пичурина