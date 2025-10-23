«Русгидро» снизило выработку электроэнергии на 3% с января

ПАО «Русгидро» (MOEX: HYDR) в январе-сентябре снизило выработку электроэнергии на 2,9% год к году — до 106,3 млрд кВт/ч. Данные приводятся с учетом выработки Богучанской ГЭС. Выработка ГЭС и ГАЭС сократилась на 2,5% — до 85,2 млрд кВт/ч, выработка тепловых станций Дальневосточного федерального округа составила 20,8 млрд кВт/ч ( — 4,6%), сообщает пресс-служба компании.

«Динамика выработки по отношению к 2024 году обусловлена в основном сниженной относительно нормы приточностью в ряд водохранилищ Волжско-Камского каскада, а также уменьшением производства электроэнергии тепловыми станциями группы в III квартале 2025 года на фоне роста выработки дальневосточных ГЭС»,— сказано в сообщении.

За лето объем выработки электроэнергии «Русгидро» составил 34,1 млрд кВт/ч (+3,8%), а выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС — 28,8 млрд кВт/ч (+6,3%). Отпуск полезной электроэнергии (полученная потребителями.— “Ъ”) за год вырос на 0,9% до 36,7 млрд кВт/ч.

Исходя из прогноза Гидрометцентра РФ, с октября по декабрь включительно приток в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается ниже нормы на 15%, в Чиркейское и Саяно-Шушенское — близким к норме. Приток в Новосибирское и Зейское водохранилища предвидится в 1,3-1,5 раза выше нормы. Независимо от этого, водохранилища ГЭС к осенне-зимнему периоду будут заполнены в соответствии с нормой, говорится в сообщении.