В Омской области на четверть вырос объем импорта товаров из Египта

По итогам девяти месяцев 2025 года поставки плодоовощной продукции в Омскую область из Египта увеличились на 24% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Всего в период с января по сентябрь в регион ввезли 13,5 тыс. т египетских овощей и фруктов на общую сумму более 1,15 млрд руб. Основной объем (9,8 тыс. т) пришелся на замороженную клубнику и манго. Также из Египта в Омскую область поставили замороженные стручковую фасоль, брокколи и цветную капусту.

Также в регион поступило 99 т свежесрезанных цветов из Китая общей стоимостью 42,6 млн руб., отметили в ФТС.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам семи месяцев 2025 года предприятия Омской области отправили на экспорт 1,5 тыс. т колбас и мясных консервов на общую сумму 371,9 млн руб.

Михаил Кичанов