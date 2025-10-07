1,5 тыс. тонн колбас экспортировали из Омской области за семь месяцев 2025 года

В период с января по июль 2025 года предприятия Омской области отправили на экспорт 1,5 тыс. т колбас и мясных консервов на общую сумму 371,9 млн руб., сообщили в Омской таможне.

Основной объем изделий из свинины и курицы из Омска поставлен в Казахстан (1,3 тыс. т). Впервые за последние пять лет омичи экспортировали товары в Кыргызстан (3,4 т).

По данным Омской таможни, на долю омских поставщиков приходится 77% физического объема поставок колбасных изделий и консервированных продуктов из мяса из СФО. Еще 22% занимают предприниматели Новосибирской области. За семь месяцев 2025 года сибирские таможенники оформили на экспорт около 2 тыс. т колбас и мясных консервов общей стоимостью более 520 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сибирское таможенное управление за шесть месяцев 2025 года обнаружило более 35,5 тыс. единиц контрафактной продукции. Среди задержанных подделок под известные бренды чаще всего встречались детские товары, одежда и обувь.

Михаил Кичанов