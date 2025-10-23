В Нижегородской области после падения БПЛА поврежден энергообъект

Ночью на территории Нижегородской области отразили атаку БПЛА. В результате падения обломков объект энергетики «получил незначительные повреждения», сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, перебоев в энергоснабжении не допущено, никто не пострадал. О каком энергообъекте идет речь, не уточняется.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 139 беспилотников над 11 российскими регионами. Нижегородскую область в своей сводке министерство не упоминало.