Взрыв в Ставрополе признали терактом

Как стало известно «Ъ», в связи со взрывом на троллейбусной остановке в Ставрополе региональное управление УФСБ возбудило уголовное дело о теракте (ст.205 УК). По предварительным данным, самодельное взрывное устройство в урну заложил мужчина, который произвел его дистанционный подрыв. При этом ранение ног получила находившаяся рядом женщина.

По некоторым данным, исполнителя преступления уже задержали и данные ТМ показания повлияли на квалификацию инцидента. Якобы взрыв был произведен в целях устрашения военнослужащих — рядом с остановкой дислоцирован десантно-штурмовой полк, принимающий активное участие в СВО.

Николай Сергеев