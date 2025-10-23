После взрыва на копейском заводе возбудили дело о нарушении требований безопасности

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, из-за которого погибли люди (ч. 3 ст. 217 УК РФ), после взрыва на заводе в Копейске, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, ночью 22 октября на предприятии из-за нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел взрыв. По предварительным данным, погибли десять человек, еще пять пострадали.

Следователи вместе с оперативными подразделениями устанавливают обстоятельства произошедшего, осматривают место ЧП. Ведется работа с потерпевшими и свидетелями, назначен комплекс судебных экспертиз.

Как сообщает в личном telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в Копейске ввели режим муниципальный чрезвычайной ситуации.

«Хочу еще раз подчеркнуть — об атаке БПЛА речь не идет»,— заявил губернатор.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, за ночь на заводе произошло два взрыва, открытое горение ликвидировали, начинается разбор завалов. Родным и близким погибших и пострадавших будет оказана поддержка, включая психологическую.

Виталина Ярховска