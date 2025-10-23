Автомобиль пытался протаранить ворота посольства России в Румынии

На территорию посольства России в Бухаресте пытался проехать автомобилист в состоянии наркотического опьянения, сообщает телеканал Digi24. Жандармерия и сотрудники экстренных служб заблокировали машину, и мужчина решил сдаться.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. По данным полиции, нарушитель — 53-летний гражданин Румынии, у него приостановлены водительские права. Проведенная на месте происшествия экспертиза выявила наличие в его организме двух запрещенных веществ: бензодиазепина и амфетамина.

Мотивы мужчины неизвестны. В жандармерии заверили, что безопасность дипломатического объекта «не была поставлена под угрозу, жертв и значительного материального ущерба не зафиксировано». В МИД РФ пока никак не прокомментировали ЧП.