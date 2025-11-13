Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год председателю совета директоров компании «Удоканская медь» Валерию Казикаеву

Валерий Казикаев

Валерий Казикаев

Фото: Пресс-служба «Удоканской меди»

Валерий Казикаев

Фото: Пресс-служба «Удоканской меди»

Его поздравляет министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

— Уважаемый Валерий Джекович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Вы возглавляете одно из крупнейших на Дальнем Востоке горно-металлургических предприятий. Управление таким индустриальным гигантом, как «Удоканская медь», требует высокого уровня компетенций, железной воли, исключительной самоотдачи, неиссякаемой энергии. Благодаря сочетанию таких качеств, а также опыту, умению вдохновлять людей компания под Вашим руководством динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление российской экономики, является примером социально ответственного бизнеса, нацеленного на созидание и повышение качества жизни дальневосточников. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных достижений и побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все