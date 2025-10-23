Cznews.info извинился за сообщение о пожаре на НПЗ в Братиславе

Новостной сайт cznews.info уточнил свою публикацию о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе венгерской компании MOL в Братиславе. Редакция принесла извинения за «неудобства», вызванные дезинформацией.

«Эта информация пока не была подтверждена официально», — сказано в обновленной публикации.

Cznews.info утверждал, что предполагаемый взрыв в Братиславе — уже третий инцидент за два дня с европейскими НПЗ, перерабатывающими российскую нефть. Утверждалось, что в понедельник взрыв произошел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти в Румынии и что в ночь на вторник в Венгрии загорелся принадлежащий MOL крупнейший в стране НПЗ.