В Братиславе горит завод, перерабатывающий российскую нефть

На нефтеперерабатывающем заводе в столице Словакии Братиславе, принадлежащем венгерской MOL Group, произошел пожар, сообщает cznews.info. Завод перерабатывает нефть, поставляемую из России по трубопроводу «Дружба».

Это уже третий инцидент за два дня с европейскими НПЗ, перерабатывающими российскую нефть. В понедельник взрыв прогремел на заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти, который находится на юге Румынии. А в ночь на вторник в Венгрии загорелся крупнейший в стране НПЗ, принадлежащий MOL.

Завод в Братиславе, управляемый Slovnaft Plc, перерабатывает 124 тыс. баррелей в сутки. При этом большая часть продукции экспортируется заводом в другие страны Европы. Сама Slovnaft в 2000 году была выкуплена MOL Group.

По данным «Ъ», в 2024 году Словакия импортировала 4,2 млн тонн российской нефти южной ветке нефтепровода «Дружба», на РФ пришлось 82% поставок сырья в страну. Летом 2024 года после введения Украиной санкций в отношении ЛУКОЙЛа, чей трейдер обеспечивал более 40% экспорта нефти в Словакию и Венгрию. MOL пришлось выводить в ремонт НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

О взрывах на НПЗ Венгрии и Румынии — в материале «По нежелательной нефти открыт огонь».

Кирилл Сарханянц