Суд в Омске вынес приговор по делу бывшего техдиректора «ТГК-11»

Куйбышевский райсуд Омска признал виновным бывшего заместителя генерального директора по технической политике и инвестициям — технического директора АО «Территориальная генерирующая компания №11» («ТГК-11») Владимира Соскова по делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщили в СКР по Омской области.

Согласно материалам дела, с 2022-го по 2023 год Владимир Сосков, зная об отсутствии у подрядной организации возможности выполнить ремонт до начала отопительного периода, согласовал перенос сроков работ, что привело к возникновению аварийных ситуаций на оборудовании ТЭЦ-5 в декабре 2023 года. На территории Центрального, Ленинского и Октябрьского округов города Омска в течение двух недель не работали 11 детских садов, прекратили очное обучение 18 школ, отсутствовало отопление «в большом количестве многоквартирных домов в условиях крайне низких температур». С жалобами в надзорные органы обратились более 1000 человек (температура в квартирах составляла от 11 до 18 градусов).

«По итогам проведенной проверки прокуратура выявила свыше 400 нарушений закона»,— отметили в надзорном ведомстве.

Свою вину Владимир Сосков признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 180 тыс. руб.

Михаил Кичанов