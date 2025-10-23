Власти отказались от идеи введения налога на российский софт

Власти согласились исключить из ранее внесенного в Госдуму налогового законопроекта норму об отмене с 2026 года освобождения от НДС реализации софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом рассказали “Ъ” несколько высокопоставленных источников в Белом доме.

Как выяснил “Ъ”, курирующий «цифру» вице-премьер Дмитрий Григоренко с подачи Минцифры в последние дни активно продвигал идею сохранения для IT-сектора действующего освобождения от НДС. Он получил поддержку премьер-министра Михаила Мишустина, согласовавшего принципиальное решение с президентом.

По данным собеседников “Ъ”, главным аргументом в дискуссиях о возможности «откатить» введение НДС на российское ПО была системная значимость IT для технологической независимости и цифровой трансформации. Вклад IT в экономику по итогам 2024 года составил 6% ВВП, при этом отрасль, по оценкам АНО «Цифровая экономика», уже возвращает в бюджет два рубля на каждый рубль господдержки.

Подробности — в материале «Ъ» «НДС попал под Backspace».