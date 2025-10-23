Рубио: США все еще хотят встретиться с российской стороной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят провести встречу с российской стороной. «Мы все еще хотим встретиться с русскими. Мы всегда будем заинтересованы в контактах, если есть возможность добиться мира»,— сказал господин Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Министерство финансов США объявило о введении новых ограничений против России, среди которых санкции в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.