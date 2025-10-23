Работа золотодобывающей артели в ЕАО приостановлена из-за загрязнения реки

Облученский районный суд в Еврейской автономии вынес решение о приостановке деятельности золотодобывающего ООО «Малахит» на 90 суток. В постановлении суда говорится о нарушениях артелью природоохранного законодательства.

Нарушения выявили инспекторы Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора в ходе внеплановой проверки в сентябре 2025 года. Они установили, что протекающий на территории добычи ручей был искусственно перенаправлен в руслоотводный канал, и воды сбрасываются в отстойник компании — вопреки требованиям Водного кодекса РФ. Именно в сентябре в соцсетях региона активно обсуждали резкое изменение цвета воды в реке Бира — она стала грязно-желтой. Одной из возможных причин называли сбросы из отстойников золотодобывающих предприятий на реке Сутара, притоке Биры.

Суд учел фотоматериалы, акты осмотра и экспертные заключения, а также отметил отсутствие у предприятия документов на пользование водным объектом. Представители компании утверждали, что работы на участке не велись с 2023 года, но надзорный орган представил доказательства обратного.

Приостановка деятельности артели может быть досрочно отменена, если компания устранит нарушения.