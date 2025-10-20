Хегсет сообщил о седьмом ударе войск США по судну с наркоторговцами

Министр обороны США Пит Хегсет на брифинге для СМИ сообщил о подробностях атаки американских военных на судно в Карибском море, произошедшей 17 октября. Глава оборонного ведомства заявил, что на судне, по предварительным данным, перевозившем наркотики, погибли трое человек.

Как уточняет телеканал CBS News, это стало седьмым подобным ударом войск США с прошлого месяца. Атакованное судно, по информации Пентагона, было связано с колумбийским наркокартелем, «следовало по известному маршруту наркотрафика и перевозило значительное количество наркотиков».

Пит Хегсет также заявил, что удар был нанесен в международных водах и в зоне ответственности Южного командования США. «Военные будут относиться к этим организациям как к террористам, преследовать их и убивать, как и «Аль-Каиду», добавил он позднее в социальных сетях.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Сенат в свою очередь требует от Пентагона обосновать удары, а решение президента Дональда Трампа о признании наркокартелей террористической организацией сенаторы считают недостаточным.

Влад Никифоров