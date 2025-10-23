Еще один взрыв произошел на заводе в Копейске в Челябинской области

Еще один взрыв произошел в очаге возгорания на заводе в Копейске Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Количество пострадавших выросло до пяти, все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Информация по погибшим уточняется, добавил господин Текслер. Ранее глава региона сообщал о четырех погибших.

На месте взрыва работает МЧС, а также специалисты центра медицины катастроф, областных больниц и больниц Челябинска.

Взрыв на заводе в Копейске произошел вечером в среду. По данным Telegram-канала 112, это был завод «Пластмасс». Предварительной причиной 112 называл нарушение техники безопасности.