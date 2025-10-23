Трамп: Киев наносит удары вглубь России европейскими ракетами

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не наносит ударов вглубь России американским оружием, используя только европейские ракеты. По его словам, Соединенные Штаты не давали согласия на использование оружия США по тыловым регионам РФ.

«Они используют, как я думаю, европейские ракеты или откуда-то ещё, но не наши. И что они делают — я этого не контролирую. Но я контролирую наши ракеты. Они не стреляют нашими ракетами»,— сказал он.

Дональд Трамп также опроверг информацию о снятии ограничения на использование Украиной при ударах по России «некоторых дальнобойных ракет» производства США. Ранее об этом сообщала газета The Wall Street Journal.