При взрыве на заводе в Челябинской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Копейске, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Еще несколько человек пострадало. ТАСС со ссылкой на медслужбы сообщил о пяти раненных.

«В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Взрыв на заводе в Копейске произошел сегодня вечером. По данным Telegram-канала 112, это был завод «Пластмасс». Предварительной причиной 112 называл нарушение техники безопасности.