Губернатор сообщил о взрыве на предприятии в Челябинской области, есть жертвы

На одном из предприятий в городе Копейск произошел взрыв, есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Угрозы жителям города и гражданским объектам нет»,— написал губернатор региона. По его словам, на место происшествия прибыли все оперативные службы. Также развернута работа штаба. По данным Telegram-канала 112, взрыв произошел на заводе «Пластмасс». Предварительная причина — нарушение техники безопасности. Погибли, сообщает 112, четыре человека.