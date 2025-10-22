Во время взрыва на предприятии в Копейске погибли четыре человека

По предварительной информации от предприятия в Копейске, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в telegram-канале.

По словам Алексея Текслера, в настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.

Жители Челябинска и Копейска примерно в 23:45 услышали взрыв. В промзоне Копейска, по сообщениям читателей «Ъ-Южный Урал», начался пожар.На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам, по заявлению властей, нет.