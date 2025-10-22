В промзоне Копейска произошел взрыв

Жители Челябинска и Копейска примерно в 23:45 услышали взрыв. В промзоне Копейска, по сообщениям читателей «Ъ-Южный Урал», начался пожар.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал информацию о взрыве.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Информацию будем обновлять по мере поступления»,— написал губернатор в telegram-канале.

В пресс-службе управления МЧС по Челябинской области на момент публикации материала не смогли предоставить комментарий.