Наставник «Локомотива» о поражении в Казани: такие игры будут

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от казанского «Ак Барса». Свою оценку матчу он дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что 22 октября «Локомотив» в Казани проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:1. Единственная шайба была заброшена в середине третьего периода.

«Я чувствовал, что мы выстояли первые два периода. В третьем мы играли лучше, но тот гол в большинстве, очевидно, вывел их вперед, и это стало решающим. У нас были хорошие шансы забить в конце игры, несколько хороших моментов, но сравнять счет нам так и не удалось. Забили бы мы в большинстве — это бы помогло нам. Сейчас результаты розыгрышей большинства просто неудовлетворительны»,— сказал наставник. В прошедшем матче «Локомотив» шесть раз играл в большинстве, но ни разу не реализовал лишнего.

Наставник признал, что команда, среди прочего, устала, так как это был третий выездной матч против сильного соперника. Вместе с тем главный тренер признал, что поражения случаются.

«Ничего не получалось в плане построения нападения? Такие игры будут. Нельзя всегда идти по своему сценарию»,— сказал главный тренер.

Большинство «Ак Барс» реализовал после удаления нападающего Александра Радулова, которому дали две минуты за задержку соперника клюшкой.

«Счет был 0:0, поэтому, очевидно, что Радулов идет на розыгрыш, идет на шайбу, но это не имеет никакого отношения к его эмоциям. Это хоккейный матч. Судья дал ему штраф — с этим мало что можно поделать. А эмоции Радулова — он такой, какой есть. Я бы хотел, чтобы у всех хоккеистов были такие эмоции. Потому что на него можно положиться, будь то дома или на выезде, он всегда будет рядом. Всегда ли он идеален? Никто не идеален»,— заключил Боб Хартли.

В настоящее время «Локомотив» находится на первом месте на Западной конференции и на втором — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 26 очками. Следующий матч ярославской команды будет домашним. 28 октября на «Арене-2000» «железнодорожники» примут тольяттинскую «Ладу».