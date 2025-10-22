«Локомотив» всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»

Ярославский ХК «Локомотив» уступил в Казани «Ак Барсу». «Железнодорожники» не забили ни одного гола.

Фото: ХК «Локомотив»

Первый период прошел без заброшенных шайб. «Локомотив» трижды играл в большинстве, но ни один из шансов не реализовал, но и не пропустил, когда остался в меньшинстве. Во втором игровом отрезки болельщики также не увидели голов.

На 10-й минуте третьего периода нападающий Александр Радулов оставил «Локомотив» в меньшинстве, получив две минуты штрафа. «Ак Барс» реализовал большинство, у соперника отличился Владимир Алистров.

Затем уже команда хозяев допустила нарушение и дала «Локомотиву» возможность сравнять счет, оставшись в меньшинстве. Один из игровых моментов потребовал видеопросмотра на предмет пересечения шайбы линии ворот «Ак Барса», по итогам которого судьи решили, что гола не было. Замена вратаря на шестого полевого не помогла ярославской команде сравнять счет, поэтому матч завершился в пользу казанцев.

Последний раз ярославская команда проигрывала «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ в декабре 2022 года.

Следующая игра «Локомотива» состоится 28 октября в Ярославле. «Железнодорожники» встретятся с тольяттинской «Ладой».

Алла Чижова