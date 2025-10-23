Крупные промышленники раскритиковали планы Минэнерго по созданию «Росэнергопроекта»

«Сообщество потребителей энергии», включающее «Роснефть», НЛМК, «Сибур» и «Русал», выступило с критикой законопроекта Минэнерго о создании компании «Росэнергопроект». В ассоциации считают, что инициатива может привести к росту тарифов на электроэнергию и снижению конкуренции.

Законопроект, предусматривающий консолидацию отраслевого заказа, обязывает промышленность заключать договоры на передачу электроэнергии с системообразующими сетевыми организациями. По оценкам «Сообщества», это приведет к четырехкратному росту тарифов на передачу, а выручка «Россетей» может увеличиться на 246 млрд руб.

В Минэнерго считают, что проект позволит оптимизировать стоимость строительства энергообъектов на 30%. В «РусГидро» поддерживают ключевые идеи законопроекта, а в «Т Плюс» указывают, что документ требует серьезной доработки.

