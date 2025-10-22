ВМС Британии заявили о слежке за проходом корабля ВМФ РФ через Ла-Манш

Экипаж эскадренного миноносца HMS Duncan и вертолет Wildcat были задействованы для 48-часовой слежки за противолодочным российским кораблем «Вице-адмирал Кулаков» в рамках операции НАТО. Об этом заявила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Великобритании.

В публикации утверждается, что HMS Duncan и Wildcat отслеживали проход российского корабля через пролив Ла-Манш к острову Уэссан у побережья Франции. Это первый случай, когда корабль ВМС направили под прямым командованием НАТО для участия в подобной операции, отметили в ведомстве.

В операции также приняли участие ВВС Нидерландов, которые направили многоцелевой вертолет NH90, а также ВМС Франции, рассказали в британском ведомстве.