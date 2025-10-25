Сегодня исполняется 92 года публицисту, драматургу, сценаристу, лауреату театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Александру Гельману

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Гельман

Его поздравляет писатель, журналист Денис Драгунский:

— Глубокоуважаемый Александр Исаакович! Дорогой Саша! Быстро идет время после твоего юбилея, и ты повернул на десятый десяток — как это прекрасно! Тяжелые испытания детства и триумфальный успех зрелых лет сделали тебя невероятно крепким и жизнелюбивым. Уже ровно полвека ты со мной — начиная с «Премии», которая сразу поставила тебя в первый ряд советских драматургов. Но твоя главная тема — Человек! На заводе, в семье, на скамейке в парке — поэтому ты преодолел узы эпохи и поднялся над ней. Мастер многоголосных композиций и виртуозных дуэтов, ты даришь нам упоительный юмор «Нижеподписавшихся» и трагические размышления «Эйнштейна и Маргариты». А ведь ты еще и поэт… Живи долго! Пиши еще! Всегда твой — Денис Драгунский.

