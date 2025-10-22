Памфилова призвала запорожский парламент не «разваливать избирательную систему»

Председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова направила в адрес Законодательного собрания Запорожской области телеграмму с предупреждением о недопустимости внесения в избирательное законодательство поправок, «ведущих к развалу избирательной системы региона». Об этом сообщила 22 октября пресс-служба ЦИКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Речь идет о законопроекте запорожского губернатора Евгения Балицкого, который дает право главе региона и Заксобранию распустить областную избирательную комиссию.

Напомним, в августе ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за невыплаты зарплат сотрудникам запорожского облизбиркома. Господин Балицкий объяснял ситуацию «раздутым» штатом комиссии, который привлекается к работе всего «один раз в два-четыре года», и настаивал на его сокращении. В Центризбиркоме в ответ уверяли, что региональные власти не имеют полномочий по регулированию численности сотрудников областной комиссии.

Подробнее о конфликте между ЦИКом и руководством Запорожской области см. материал «Запорожская сеча».

Андрей Прах