Соответствие онлайн-кинотеатров традиционным ценностям определят по данным ВЦИОМ

Онлайн-кинотеатры могут обязать при получении госгрантов заполнять декларации о соответствии контента критериям традиционных ценностей, сообщили «Ъ» участники рынка. Критерии сейчас разрабатывают Минкультуры совместно с Минцифры, а данные деклараций будут учитываться при решениях о финансировании проектов.

По замыслу, оценка включит соцопросы и анкетирование зрителей, а также количественные показатели — число просмотров, уровень досмотра и упоминания в СМИ; источниками данных станут Mediascope и ВЦИОМ. Собеседники «Ъ» называются меру избыточной: при выделении господдержки контент и так тщательно проверяют, и «на проблемные проекты денег не дают».

Указ президента от 9 ноября 2022 года даёт перечень традиционных ценностей, которые планируется учитывать при оценке. Основные источники субсидий — Минкультуры, Фонд кино и ИРИ: в 2024 году объём господдержки кинематографии составил 16,2 млрд руб., на 2025 год планировалось 4,6 млрд.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Грантам подняли моральную планку».