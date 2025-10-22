Минэнерго обратило внимание на высокие цены на независимых АЗС

Минэнерго сообщило, что на небольших и независимых АЗС цены на топливо растут выше уровня инфляции. Крупные сети нефтяных компаний ведут «более социально ориентированную ценовую политику», заявили в министерстве.

«Министерство энергетики продолжает держать подобные ситуации на особом контроле»,— заявили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»). Какие последствия ждут руководителей таких АЗС, в министерстве не уточнили.

Из-за внеплановых остановок НПЗ в России растут оптовые котировки АИ-92 и АИ-95, а в некоторых регионах сохраняется дефицит топлива. Власти обсуждают новые меры поддержки рынка нефтепродуктов. Например, как узнал «Ъ», в России может быть создана секция биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей. Нефтекомпании предлагается обязать направлять на переработку не менее 40% сырья. Аналитики и участники рынка говорят, что некоторые инициативы уже исполняются, а другие требуют проработки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо пора откачивать».