Инфляционные ожидания населения замерли

Инфляционные ожидания (ИО) населения в октябре остались на уровне сентября, следует из данных свежего опроса Банка России. Его респонденты ожидают, что через год рост потребительских цен в годовом выражении составит 12,6% — это, напомним, минимальное значение за год, в сентябре 2024-го население прогнозировало инфляцию на уровне 12,5%. Таким образом, на динамику показателя пока, по всей видимости, не повлияли ни рост цен на топливо, ни планы по будущему повышению НДС (с 20% до 22% с января 2026 года). Текущая инфляция, по оценкам респондентов, в октябре снизилась до 14,1% с 14,7% месяцем ранее.

В частности, респонденты без сбережений понизили свои инфляционные ожидания на ближайший год до 13,8% с 14,1% (таким образом они вернулись к уровню апреля — 13,9%). Их оценки наблюдаемой инфляции также снизились — до 15,1% с 16,5%. Респонденты со сбережениями, напротив, повысили свои ожидания роста цен до 11,1% с 10,8% (это чуть выше зафиксированных в марте 11%), а их оценки текущей инфляции выросли до 12,9% с 12,3%. При этом в октябре доля тех, у кого есть сбережения, увеличилась до 39% (в сентябре — 33%), тех, у кого сбережений нет,— сократилась до 58% (64%).

Хотя инфляционные ожидания остаются высокими, их значимого роста после сильного снижения месяцем ранее не произошло, фиксирует Егор Сусин из Газпромбанка. По его оценкам, динамика «скорее позитивная». Аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» полагают, что инфляционные ожидания на уровне 12,6% свидетельствуют об очень медленном возвращении к показателям, которые позволили бы ЦБ снизить ключевую ставку до нейтральных 7,5–8,5% в 2027 году. «Считаем, что с таким высоким уровнем ИО текущая нейтральная ставка сейчас не ниже 12–13%»,— отмечают они.

Аналитики «Твердых цифр» напоминают, что при предыдущем повышении основной ставки НДС инфляционные ожидания находились на локальном пике (10,2–10,4% на год вперед) в декабре 2018 года и январе 2019-го. Отметим, в том числе на фоне ожидаемого повышения ставки НДС в октябре заметно — до средних значений 2023 года — увеличились ценовые ожидания предприятий (см. “Ъ” от 16 октября).

Инфляционные ожидания населения и бизнеса учитываются Банком России при принятии решения о денежно-кредитной политике. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет в пятницу, 24 октября. В сентябре ставка была сокращена на 100 базисных пунктов — с 18% до 17%.

Кристина Боровикова